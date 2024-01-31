Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Şubat ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Böylelikle yedek subay, astsubay adayları ve erlerin sevk tarihleri belli oldu. Peki, "Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile şubat celp dönemi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?" İşte Milli Savunma Bakanlığı ile askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...