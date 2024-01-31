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        Haberler Gündem Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile şubat celp dönemi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte sevk tarihi...

        Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile şubat celp dönemi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

        Milli Savunma Bakanlığı, şubat ayı askerlik sevk yerleri takvimini duyurdu. Yapılan açıklama, "Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile şubat celp dönemi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?" Sorularını gündeme getirdi. Yükümlüler, e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile celp dönemlerini öğrenebilecek. İşte MSB ile 2024 şubat celp dönemi tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 22:19 Güncelleme: 31.01.2024 - 22:19
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        • 1

          Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Şubat ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Böylelikle yedek subay, astsubay adayları ve erlerin sevk tarihleri belli oldu. Peki, "Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile şubat celp dönemi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?" İşte Milli Savunma Bakanlığı ile askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Seçim ve sınıflandırma sonuçları 1 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

          Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

          Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

        • 3

          ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

          Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

          T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

        • 4

          2024 MSB SEVK TARİHLERİ

          Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

          - Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 08 Şubat 2024

          - Er (2’nci Grup) 07 Mart 2024

          - Er (3’üncü Grup) 18 Nisan 2024

        • 5

          Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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