Askerlik yerleri 2000/1 şubat celp dönemi için gençlerin heyecanlı bekleyiş MSB'nin açıklaması ile birlikte sona erdi. Şubat 2020 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 20 aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklamasını ve askerlik hizmeti tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahli Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacak. İşte Şubat celp dönemi için askerlik yerleri ile ilgili detaylar...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2020

Seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı Millî Savunma Bakanlığı'nca (MSB) resmi Twitter hesabından duyuruldu. Sonuçlar aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet'e giriş yapıldığı takdirde görülebiliyor. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDUKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

A. Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 ocak 2020 tarihinde, şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 şubat 2020 tarihinde, mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edilecekler.

B. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evraki sadece askerlik şubesi başkanliklarinca verilecek.

C. Yol ve iaşe parasi, e-devletten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arasi esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile pttmatiklerden alabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB),bedelli askerlik 2020 yılı bedelinin 30 Haziran'a kadar 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücretinin 5 bin 261 avro olarak belirlendiği açıklandı. Ayrıca dövizle askerlik başvurusu yapacakların 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde ödeyecekleri ücret ayrıca duyurulacak.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünce, 2020 bedelli ve dövizle askerlik başvuru duyurusu geçtiğimiz günlerde yayımlandı.

Başvuru, yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirlenen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içinde ödenmesini içeriyor. Yoklamasını yaptırmayanların öncelikle "askerliğe elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekecek.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.