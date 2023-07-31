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        Haberler Gündem Askerlik süresi uzatılacak mı? 2023 Bedelli askerlik süresi değişecek mi? MSB'den resmi açıklama...

        Askerlik süresi uzatılacak mı? 2023 Bedelli askerlik süresi değişecek mi? MSB'den resmi açıklama...

        Geçtiğimiz hafta Ağustos ayı askerlik yerlerinin duyurulmasının ardından askerlik süresinin değişip değişmediği ile ilgili sosyal medyada birtakım araştırmalar yapıldı. Binlerce asker adayını yakından ilgilendiren konuya Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklık getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 10:47
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        • 1

          Sosyal medya özelinde son günlerde askerlik süresinin değişeceği ve uzayacağı ile ilgili iddialara dair Mili Savunma Bakanlığı (MSB)'den resmi açıklama geldi. Türkiye'nin dört bir yanında askerlik hazırlığı yapan vatandaşlar için son bilgileri bir araya getirdik!

        • 2

          2023 ASKERLİK UZATILDI MI?

          Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik süresinin uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur” ifadeleri kullanıldı.

          Yapılan açıklamada hali hazırda askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik olarak MSB tarafından yapılan bir çalışma bulunmadığı bildirildi.

        • 3

          BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

          Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı.

        • 4

          Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur." açıklamasında bulundu.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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