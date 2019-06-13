TBMM'de milyonlarca gencin beklediği yeni askerlik sisteminin görüşmelerine başlandı. Yeni askerlik sistemine göre askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Hızlıca yasalaşması hedeflenen askerlik teklifi 3 bölüm halinde temel yasa olarak görüşülecek. Görüşmeler TBMM oturumlarının yayınlandığı Meclis TV üzerinden canlı izlenebiliyor. Yeni askerlik sistemi ile ilgili tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam saatlerinde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni askerlik sisteminde son durum haberimizde.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın aktardığına göre, askerlik teklifi için görüşmeler Pazartesi günü saat 15.00'den sonra başladı. Askerlik teklifi 3 bölüm halinde temel yasa olarak görüşülecek. Yeni askerlik sisteminin 1 hafta içerisinde yasalaşması bekleniyor. Ancak maddeler üzerindeki son karar verilmediği için dünkü görüşmelerde herhangi bir madde onaylanmadı. Görüşmeler için gözler bugünkü oturumda.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "YENİ ASKERLİK SİSTEMİ" AÇIKLAMASI

Erdoğan yeni askerlik sistemiyle ilgili olarak da "Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak diğer yandan bu ülkenin evlatlarının genel askerlik eğitiminden geçmeyi sağlayacaktır. Böyle bir milletin evlatlarının askerlik sistemiyle tümünden bağını kesmek düşünülemez. Muvazzaf kadrolara geçişler ilk 6 aylık ve ardından ücret mukabili yapılacak ikinci 6 aylık görevinin ardından olabilecektir. Yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkandır. Yeni sistemle TSK'da zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur. Bu düzenlemelerin bir kez daha ülkemize, milletimize, gençlerimize TSK'ya hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklamasının detayları şöyle:

"ASKERLİKTE YILLARIN BEKLENTİSİNİ DEVREYE ALDIK"

Ekonomimizi güçlendirerek, sınırlarımızın güvenliğini sağlama alarak, yatırımı, ihracatı, istihdamı arttırarak inşallah hedeflerimize ulaşacağız. Türkiye'yi dünyanın 12 ekonomisinin arasına sokmakta kararlıyız. Bu akşam burada tabii toplanmamızın vesilesi olan asıl konuya geliyorum. İşin teknik boyutunu ağırlıklı olarak Savunma Bakanım yapacak. Ben işin siyasi boyutu itibarıyla bakışı belirtmek istiyorum. Askerlikte devrim niteliğinde reformu hayata geçiriyoruz. Yılların beklentisini biz devreye aldık. Günümüz dünyasında askerlik görevi çok iyi eğitim gerektiren, uzman meslek haline dönüşmüştür. Kısa süreli eğitimle sahaya sürülen askerlerin can güvenliğini sağlamak da zorlaşmaktadır. Türkiye epeyce vakittir planlı bir şekilde profesyonel askerliğe geçişin hazırlıklarını sürdürmektedir.

İŞTE YENİ ASKERLİK TEKLİFİNİN TÜM METNİ

"YENİ ASKERLİKTE HİÇBİR AKSAKLIK YAŞANMAYACAKTIR"

Zaman zaman başvurulan bedelli askerlik uygulamaların hedefi yığılmayı ortadan kaldırmaktadır. Gençlerimizin kariyer planları da ileriki yaşlarda askere gitmesi de bir başka husustur. Ben Genelkurmay Başkanı değilim. Bize Anayasa gereği Başkomutan diyorlar. Birçok genelkurmay başkanıyla çalıştım. Burada kuvvet komutanlıkları, en son Genelkurmay Başkanlığı ve daha sonra da Savunma Bakanlığı görevinde olan Hulusi Paşamızı burada dinleyeceğiz. Bugün toplamda 419 bin olan TSK mevcudunun 200 bine yakını, yaklaşık yarısı subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er erbaş kadrolarındaki muvazzaf personelden oluşmaktadır. Yükümlüler daha çok kıta görevlerinde geri hizmetlerde değerlendiriliyor. Yeni askerlikte yükümlülerin yarıya yakını terhis olacaktır. Yeni askerlik sistemine geçilmesiyle ne ülkemiz sınırlarında ne de KKTC'de hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır.

"GENÇLERİMİZİN ASKERLİKLE BAĞININ TÜMÜYLE KESİLMESİ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak diğer yandan bu ülkenin evlatlarının genel askerlik eğitiminden geçmeyi sağlayacaktır. Böyle bir milletin evlatlarının askerlik sistemiyle tümünden bağını kesmek düşünülemez. Muvazzaf kadrolara geçişler ilk 6 aylık ve ardından ücret mukabili yapılacak ikinci 6 aylık görevinin ardından olabilecektir. Yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkandır. Yeni sistemle TSK'da zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur. Bu düzenlemelerin bir kez daha ülkemize, milletimize, gençlerimize TSK'ya hayırlı olmasını diliyorum.

"CHP'NİN YALANLARI YENİLEBİLİR, YUTULABİLİR DEĞİL"

Buradan tüm milletimize çağrı yaparak tüm siyasetçilerin seçim döneminde verdikleri sözlerin takipçisi olmalarını istiyorum. Bazı siyasetçiler kendi deyimleriyle seçim döneminde atıp tutuyorlar sonra da başka işlere yöneliyorlar. Yeni askerlik sistemin yeni bir döneme vesile olacağını, beklentilerin çok büyük boyutunu çözeceğine inanıyorum. Milletimizin her fırsatta siyasetçilere verdikleri sözleri hatırlatmaları ve sormaları meselesine gelelim. CHP kötü siyasetçi modelinin tipik örneklerindendir. İşçi vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle ilgili yalanları yenilebilir, yutulabilir cinsten değildir.