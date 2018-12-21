Askerlik düşecek mi? sorusunun cevabı, uzun süredir gençlerin gündeminde yer alıyor. Olası yeni sistemle ilgili ise öne çıkan isim "Tek tip askerlik" olarak öne çıkıyor. Söz konusu yeni sistemde askerliğin 9 aya düşürülmesi konuşuluyor. Peki; Askerlik düşecek mi? ve tek tip askerlik (9 ay askerlik) gelecek mi? . Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından önemli açıklamalar yapıldı. İşte, cevabı...

YENİ SİSTEM ÜZERİNE GÖRÜŞÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile askerlik sistemine yönelik yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.

Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı askerlik süresi konusunda belli bir aşamaya gelindi. Süre kısaltılacak. Hali hazırda kısa dönem askerlik 6, uzun dönem 12 ay.

Üzerinde çalışılan formüllerden biri uzun dönemin 9 ay olması. Ama bunun daha da kısalması söz konusu olabilir. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışmasında sona yaklaşıldı. Nihai karara bu çalışmanın ardından varılacak.

BAKAN AKAR'DAN TBMM'DE ASKERLİK SÜRESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmeler üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanlığı bütçesine ilişkin sunumunda yaptığı konuşmada yeni askerlik sistemi ile ilgili de bilgiler paylaştı. Akar "Askerlik süresinin kısaltılması dahil, yeni askerlik sistemi üzerindeki çalışmalar ilgili bakanlık ve kurumlarla yoğun bir şekilde devam etmektedir" dedi.

TEK TİP ASKERLİK NEDİR?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.