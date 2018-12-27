27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Astsubay Başçavuş Osman Hancı vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ın (20) nöbet sırasında telefonla konuştuğunu gördü. Hancı Kılıç’ın başına miğferle vurdu ve Kılıç birkaç saat sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan muayenesinde, beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kılıç, ameliyata alınsa da tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Soruşturma kapsamında Kılıç'ın başına miğferle vurup, ölümüne neden olduğu öne sürülen Astsubay Başçavuş Osman Hancı, gözaltına alındı. Hancı, ifadesinde, "Kompozit başlığı yerinden çıkarmadan yavaşça kafasına sürttüm" dedi. Osman Hancı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
İHA'nın haberine göre, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, 'ölüme neden olmak' suçundan hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Osman Hancı'nın davası karar aşamasına geldi. Duruşmaya sanık Osman Hancı, avukatı Reşit Azmi Bilgin, ölen Gökhan Kılıç’ın eşi Belma Kılıç, babası Halis Kılıç, avukatları Mustafa Göktürk Karaca ve yakınları katıldı. Duruşmada söz alan Belma Kılıç, “Bu olaydan dolayı çok büyük manevi acılar yaşadım. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
TSK’DAN ÇIKARILMASINI TALEP ETTİ
Cumhuriyet Savcısı, sanık Hancı’nın nöbet sırasında Gökhan Kılıç’ın omzunda bulunan çapraz vaziyette tutuğu namlusu aşağıya doğru bakar şekilde tüfeğinin dipçik kısmında kompozit başlığın asılı gördüğü, cep telefonuyla görüşmesine kızdığı, kompozit başlığını alıp, kafasının sol tarafında vurarak ölümüne neden olduğunu, otopsi, adli tıp kurumu raporları, dinlenen tanık ifadeleri üzerine, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunun 118/4 maddesi uyarınca 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasını, hapis cezası 1 yıldan fazla olması nedeniyle TSK’dan çıkarılmasına, kararla birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Sanık avukatı, savunma için süre talep etmesi üzerine, mahkeme heyeti, duruşmayı karar verilmek üzere 5 Şubat tarihine erteledi.
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