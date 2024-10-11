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        Haberler Yaşam Askeri kamuflaj desenli 'mekik kelebeği' görüntülendi

        Askeri kamuflaj desenli 'mekik kelebeği' görüntülendi

        Giresun'da, Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği (daphnis nerii) görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 16:43 Güncelleme: 11.10.2024 - 16:43
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        • 1

          Giresun Orman Bölge Müdürlüğü personeli, kurumun bahçesinde farklı bir türde kelebeğe rastladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerince incelenen kelebeğin türünün, mekik kelebeği olduğu tespit edildi.

        • 2

          İri boy ve renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkati çeken mekik kelebeği, en hızlı kanat çırpan ve havada asılı durabilen kelebek türü olarak biliniyor.

        • 3

          Yalnızca gece uçabildiği belirtilen mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.

        • 4

          Kanatları yeşil, kahverengi, pembe ve sarı renklerle bezeli mekik kelebeği daha önce de Türkiye'nin bazı bölgelerinde görüldü.

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