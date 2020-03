Askeri helikopter yolu kapanan köye gıda yardımı için havalandı - BİNGÖL

AA

İl merkezine 111 kilometre, Yayladere ilçesine 13 kilometre uzaklıkta, Tunceli sınırındaki Çalıkağıl köyünde kış şartları çetin geçiyor.Yaz aylarında 220 hane olan, kış aylarında sadece 5 ailenin yaşadığı köyde kar kalınlığı 2 metreyi buluyor.Bölgede çığ tehlikesi nedeniyle köy yolu uzun süre ulaşıma açılamıyor.

Vatandaşlardan gelen talebi değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini taşıyan askeri helikopter, yolu kapanan Çalıkağıl köyüne yardım götürmek için havalandı.

- Gıda yardımı ve sağlık hizmeti

Köye iniş yapan helikopterdeki jandarma ekipleri beraberlerinde getirdikleri gıda yardımlarını vatandaşların evlerine teslim etti.

Aynı helikopterle köye intikal eden İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdi.Ekipler, ziyaret ettikleri evlerde ailelerle görüştü, sohbet etti, vatandaşların sorunlarını dinledi.

- "Devletimiz sağ olsun her zaman bize destekçi"

Çalıkağıl köyü muhtarı Hatice Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, jandarma ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kar yağışına bağlı ulaşım sorunu nedeniyle kış mevsiminde köyde yaşayan aile sayısının azaldığını ifade eden Günel, devletin her konuda kendilerine yardımcı olduğunu aktardı.Günel, "Çığ riski nedeniyle yolumuz kapalı oluyor. Devletimiz sağ olsun her zaman bize destekçi. Her çaldığım kapıyı açan mülki amirlerime canı gönülden teşekkür ederim." dedi.

Köylülerden Cuma Arselen de daha önce kış aylarını İstanbul'da geçirdiğini ancak 16 yıldır köyde kaldığını, hayvancılık yaptığını söyledi.

Kış aylarında kar ve çığ riski nedeniyle köye ulaşım sağlamanın güç olduğunu ifade eden Arselen, "Bu nedenle köyde yaşayanların gıda ve sağlık hizmeti ihtiyacı oluyor. Yetkilileri aradık. Sağ olsunlar askeriye bize helikopterle erzak gönderdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.