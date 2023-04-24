Askeri harcamalar dünyada 2022 yılında rekor kırdı
İsveç merkezli saygın düşünce kuruluşu Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) verilerine göre; dünyada askeri harcamalar geçen yıl yüzde 3.7 artarak, 2 trilyon 240 milyar dolarla rekor düzeye yükseldi. Bu rakam, dünyadaki toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın yüzde 2.2’si. Türkiye’nin askeri harcamaları ise 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 26 azalarak, 10.6 milyar $ oldu. Türkiye askeri harcamalarda 2021’e göre 6 sıra gerileyerek dünyada 23. sırada yer aldı.