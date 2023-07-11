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        Van'da askeri araçla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 kişi öldü, 12 asker yaralandı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 13:36
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          Van'da, askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı.

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          Van-Hakkari kara yolu 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkisinde 34 SP 2824 plakalı otomobille askeri araçla çarpıştı.

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          hbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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          Jandarma ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Otomobildeki Faruk Tanış'ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan 12 asker, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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          Kaza yerine Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da gelerek bilgi aldı

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