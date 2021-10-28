Askeri araç devrildi: 1 şehit, 2 yaralı

Yüksekova-Şemdinli yolunda askeri aracın yan yatmasıyla içinde bulunan 1 asker şehit oldu, 2 askerin de yaralandığı öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, yaralı 2 askerin ilk tedavisinin ardında hastaneye kaldırırken, kazada şehit düşen askerin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası araç trafiğine kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.