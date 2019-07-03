Hakan Bulut'un haberine göre, alınan bilgiye göre, vatani görevini yaparken memleketi Tarsus’un Yenice Mahallesi’nde baba evine gelen Selim Acar, 10 gün önce arkadaşlarıyla birlikte denize gitti.



İddiaya göre denize atlamak için yüksek bir noktaya çıkan genç, atlayış esnasında başını kayaya vurarak ağır şekilde yaralandı.

Arkadaşları ve çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve Acar, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Talihsiz genç, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, hayata gözlerini yumdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.