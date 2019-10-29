29 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vatani görevini yerine getirmek için Tekirdağ'daki birliğine teslim olan şarkıcı İdo Tatlıses'ten ilk fotoğraf geldi.
İdo'nun ilk ziyaretçisi İbrahim Tatlıses’in menajeri Eyüp Kanat oldu. Kanat'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa yorum yağdı.
BEDELLİ ASKERLİKLE İLGİLİ SÖZLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU
İdo, "Etrafımda bir çok arkadaşım bu haktan yararlanacak ama ben düşünmüyorum. Zaten şu an üniversite okuyorum" demişti.
İdo konuya açıklık getirerek “Şarkım yeni çıktı. Albümüme odaklandım, sosyal medyadaki tepkileri yersiz buluyorum. İddia edildiği gibi fikrim olsa bile kimseye hesap verecek değilim. Konu tamamen başka yere çekildi. Yapacak bir şey yok. Ben albüme odaklandım” ifadelerini kullanmıştı.
Oğlunun birliğe teslim olmasından sonra İbrahim Tatlıses de şu paylaşımı yapmıştı:
"Ne tez büyüdün de asker oldun İdo’can! ALLAH sana da diğer Mehmetçikler gibi hayırlı tezkereler nasip etsin inşallah. Kışla, koğuş, içtima alanı… Bunları bize anlatırsın artık! Baba-oğul hırsızlığa gitmişler baba bir numaralı hırsızmış ‘haydi oğul bu akşam seninle hırsızlığa çıkalım demiş!’ Oğul; ‘niye ki baba’ demiş. ‘Oğul olur da, başıma bir şey gelirse yerimi kime bırakırım, sana bırakırım!’ Mahalleye inmişler bakmışlar bir evin ışığı yanıyor, ‘hele git içeri bak bakayım ne yapıyorlar, kimse var mı yok mu?’ Oğlan gidip bakmış ‘baba’ demiş ‘bir kaç delikanlı oturmuş askerlik anılarını anlatıyorlar’, ‘iyi oğul haydi biz gidelim çünkü bunların askerlik anıları 3 gün 3 gece sürer bize buradan bir şey çıkmaz’ deyip gitmişler. Şimdi sen de 19 gün askerlik yapacaksın 3 gün 3 gece anlatırsın artık yandık valla!"
İdo, uzun süredir Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor.
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