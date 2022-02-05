Asker ocağına giderken hayatını kaybetti

İHA

Çorum’da arızalanınca rampadan geri gitmeye başlayan tır, bir otomobile çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden gencin vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olmaya gittiği öğrenildi.

Kaza, Çorum-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sıklık mevkiinde rampaya tırmanan Gürcistan plakalı Murat U. idaresindeki tır arızalandı. Bir süre sonra hızla geri geri gitmeye başlayan tır, Yaşar C. yönetimindeki 66 LP 131 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan Kemal Çalışkan olay yerinde hayatını kaybederken, Onur E. ve sürücü ağır yaralandı.





Kazada hayatını kaybeden Kemal Çalışkan’ın vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olmaya gittiği öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibinin yanı sıra sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle yolun Samsun istikameti trafiğe kapandı. Karayolunda metrelerce araç kuyruğu oluşurken, polis ekipleri zaman zaman trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağladı. Kaza yapan tırı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKAN SÜRÜCÜLERE CEZA

Öte yandan trafik akışının kontrollü olarak verildiği Çorum-Samsun karayolunda yoldan geçen sürücülerin cep telefonlarıyla görüntü almaları dikkat çekti. İkinci bir kazaya mahal vermemek için polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerini hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşüren sorumsuz sürücülere polis ekipleri acımadı. Olay yerinden geçerken seyir halinde telefonuyla görüntü alarak trafiğe tehlikeye düşüren 60 sürücüye polis tarafından cezai işlem uygulandı.