Asker kaçağı, polisten kaçtı!

Bolu'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, önce otomobili ile sonra yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü B.S.A. (23), yakalandı.

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DHA'nın haberine göre kaçış anları kameraya yansırken, B.S.A.'nın asker kaçağı olduğu ortaya çıktı.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Gölyüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü B.S.A. polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobili ile kaçmaya başladı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bir süre ilerledikten sonra otomobilini yol kenarında bırakan B.S.A., bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bir apartmana saklanan B.S.A., polis tarafından yakalandı. B.S.A.'nın asker kaçağı olduğu için aranması olduğu ve bu nedenle kaçtığı ortaya çıktı. B.S.A., 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.