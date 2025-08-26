Babasultan Mahallesi’nde asker eğlencesi düzenlendi.

Vatani görevini yapmaya gidecek olan kişi ile arkadaşları bir yandan çiftetelli oynarken, diğer yandan da ellerindeki tabancalarla art arda havaya ateş açtı.

O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.