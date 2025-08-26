Asker eğlencesinde tabancayla havaya ateş açtılar
Bursa'nın Kestel ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde, gençlerin tabancayla havaya ateş açtığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi
Giriş: 26.08.2025 - 16:18 Güncelleme: 26.08.2025 - 16:45
Babasultan Mahallesi’nde asker eğlencesi düzenlendi.
Vatani görevini yapmaya gidecek olan kişi ile arkadaşları bir yandan çiftetelli oynarken, diğer yandan da ellerindeki tabancalarla art arda havaya ateş açtı.
O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
