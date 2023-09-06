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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da asker eğlencesinde mahalle bekçisini bıçakladılar

        Arkadaşının asker eğlencesine giden mahalle bekçisi bıçaklandı

        Samsun'da, arkadaşının asker eğlencesine giden mahalle bekçisi Abdulsamet Altuntaş, kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddia edilen biri 17 yaşında 3 kişi ile çıkan tartışmada 5 yerinden bıçaklanarak, ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:32 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:33
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        Asker eğlencesinde mahalle bekçisini bıçakladılar
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        Samsun'da, arkadaşının asker eğlencesine giden mahalle bekçisi Abdulsamet Altuntaş (27), 3 kişi tarafından bıçaklandı.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen K.K. (17), arkadaşı A.Ç.T.'nin (20) asker eğlencesine gelip, hayırlı olsun dedikten sonra otomobiline doğru giden Abdulsamet Altuntaş'ın omzuna elini attı.

        5 YERİNDEN BIÇAKLANDI

        Altuntaş, kendisiyle telefonla fotoğraf çekinmek isteyen K.K. ile yanındaki M.G. (18) ve E.A.'yı (19) uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi, bekçi Altuntaş'ı yüzü, boynu ve 3'ü de karnına olmak üzere 5 bıçak darbesiyle yaraladı.

        Arkadaşları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürülen Altuntaş, buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Altuntaş´ın durumunun ise iyiye gittiği, hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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