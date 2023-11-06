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        Haberler Gündem Güncel Asker eğlencesinde kurşun yağdırmıştı! Gözaltına alındı - Haberler

        Silivri'de asker eğlencesinde havaya ateş açan şüpheli yakalandı

        İstanbul Silivri'de bir kişi, asker eğlencesi sırasında araçtan havaya ateş açmıştı. Olayın ardından kimliği belirlenen şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:56 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:57
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        Asker eğlencesinde kurşun yağdırmıştı! Gözaltına alındı
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        Silivri'de, asker eğlencesi sırasında bir araçtan havaya ateş açtığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sosyal medyada ve basında yer alan, asker eğlencesinde bir araçtan ateş açıldığına yönelik haberler üzerine çalışma başlattı.

        Görüntüleri inceleyen ekipler, ateş eden şüphelinin M.E.K. olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheliyi olayda kullandığı silahla beraber evinde gözaltına aldı.

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        "Genel güvenliği kasten tehlikeye soktuğu" gerekçesiyle hakkında adli işlem yapılan M.E.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Fotoğraflar: İHA

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