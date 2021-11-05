Kentte düzenlenen asker eğlencesi sırasında havaya ateş açan İ.K'nin tabancası tutukluk yaptı. Tabancada sıkışan mermiyi çıkarmaya çalışan İ.K'nin silahının ateş alması sonucu kendisi eli, 2 arkadaşı ise bacaklarından yaralandı.

AA'da yer alan habere göre yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İ.K. tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.