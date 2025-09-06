Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Aşk ve Gözyaşı dizisi başlıyor! Aşk ve Gözyaşı dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

        ATV ekranlarında Aşk ve Gözyaşı dizisi başlıyor. İzleyiciyle buluşmaya hazırlanan, O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlanan "Aşk ve Gözyaşı"nın ikinci tanıtımı izleyici ile buluştu. Peki Aşk ve Gözyaşı dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

        06.09.2025 - 11:43
          Aşk ve Gözyaşı dizisi yakında ATV’de başlıyor. Dizinin başrollerini paylaşan Hande Erçel (Meyra) ve Barış Arduç (Selim), Boğaz'da gerçekleşen görkemli düğün sahnesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Aşk ve Gözyaşı dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

          AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU

          Dizi, evlilikleri boşanma eşiğine gelen Meyra ve Selim'in hayatına, beklenmedik bir hastalık haberiyle giren kırılma anını anlatıyor. Bu kriz, çiftin ilişkisini yeniden tanımlayan "ikinci şans" temalı bir hikayeye dönüşüyor. Uyarlama, orijinalin duygusallığını korurken yerel dokunuşlarla hayat bulacak.

          AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU VE OYUNCULARI NELER?

          Hande Erçel ve Barış Arduç'u bir araya getiren yapım, Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi Queen of Tears'tan uyarlandı. Ekipte ayrıca Berk Cankat, Ali İpin, Senan Kara, Kubilay Tunçer, Şenay Gürler, Sanem Çelik, Öznur Serçeler, Feri Güler, Necat Bayar, Aslı İnandık, Gürhan Altundaşlar, Mert Denizmen yer alıyor.

