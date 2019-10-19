Aşk Tesadüfleri Sever 2'den ilk görüntüler!

Usta yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın Aşk Tesadüfleri Sever filminin, ikincisi Aşk Tesadüfleri Sever 2, bir kez daha tesadüflerin aşka hizmet edişini anlatacak.

Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan film, geçmişin aşklarını günümüz ilişkileriyle karşılaştırırken seyircisini 1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkaracak.

Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Zuhal Olcay, Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Türkü Turan, Hülya Gülşen, Eli Mango gibi isimler de yer alıyor.

Hikâyesi ilk filmde olduğu gibi İpek Sorak’a ait olan Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin senaryosu yine Nuran Evren Şit’in imzasını taşıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak ile İpek Sorak birlikte oturuyor. Beş yıla yayılan uzun bir hazırlık aşamasının ardından çekimleri Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen film, 31 Ocak 2020’de vizyona girecek.