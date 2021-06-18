Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimler? Aşk Mantık İntikam dizisi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan romantik komedi türündeki dizinin başrolünde birçok başarılı isim yer alıyor. İşte Aşk Mantık İntikam dizisiyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Özbek - Esra Erten

İlhan Şen - Ozan Korfalı

Burak Yörük - Çınar Yılmaz

Melisa Döngel - Çağla Yılmaz

Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU NEDİR?

Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Leyla bu şirkette işe başlar.