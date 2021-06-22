Mottosu: “Bitti dediğimizde biter mi sahiden aşk? Yoksa ikinci bir şansı hak eder mi?” olan dizinin oyuncu kadrosu ve konusu araştırılıyor. İşte Aşk Mantık İntikam konusu ve oyuncuları
AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU
Esra’nın hayatı o gün gördüğü bir gazete haberi ile alt üst olur. Bir yıl önce ayrıldığı eski kocası milyon dolarlık bir şirketin sahibi olmuştur ve artık çok yakışıklı ve karizmatik görünmektedir. Boşandıktan bir yıl sonra yolları tekrar kesişen Ozan ve Esra birbirlerine karşı hala öfke doludur. Esra kırılan gururunu onarmak için Ozan’ı tekrar kendisine aşık etmeye karar verir…
AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI
İLHAN ŞEN - OZAN KORFALI
İlhan Şen, 19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan'da doğmuştur. İlhan Şen ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşmiştir. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.
2008 yılında katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finalist oldu ancak En İyi Mayo Modeli seçildi. 2009 yılında ise Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi. Daha sonra Bulgaristan'da düzenlenen Dünyanın En İyi Modeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Avrupa'nın En İyi Modeli seçildi. Bir süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Şahin Tepesi adlı dizi ile adım atmıştır.
Geçmiş dönemlerde ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Erman Façalı karakterine de hayat veren İlhan Şen, 1.89 metre boyunda, 82 kilo ve Yay burcudur. İlhan Şen son olarak Ramo'da Cengiz'in oğlunu canlandırmıştır.
BURCU ÖZBERK - ESRA ERTEN
Burcu Özberk 12 Aralık 1989'da Eskişehir'de doğan Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır.2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır.Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.
Filmografi
Muhteşem Yüzyıl 2013 Huricihan Sultan Yardımcı Oyuncu
Güneşin Kızları 2015-2016 Nazlı Yılmaz Başrol
Şahane Damat 2016 Melike Sağlam Başrol
Badem Şekeri 2017 Ayşe Sarılar Başrol
Badem Şekeri 2 2017 Ayşe Sarılar Başrol
Badem Şekeri 3 2017 Ayşe Sarılar Başrol
Badem Şekeri 4 2017 Ayşe Sarılar Başrol
Badem Şekeri 5 2017 Ayşe Sarılar Başrol
Aslan Ailem 2017-2018 Burcu Olgun Başrol
Direniş Karatay 2018 Türkan Başrol
Afili Aşk 2019-2020 Ayşe Yiğiter/ Ayşe Özkayalı Başrol
Çocukluk 2020 Ayşegül Başrol
Aşk Mantık İntikam 2021-günümüz Esra Başrol
BURAK YÖRÜK - ÇINAR YILMAZ
Burak Yörük, 26 Mayıs 1995'te İstanbul'da doğdu. 4N1K İlk Aşk adlı dizide oynadığı karakter sayesinde ün kazandı.
MELİSA DÖNGEL - ÇAĞLA YILMAZ
18 Eylül 1999 yılında İstanbul’da doğdu. Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde Temel Oyunculuk Eğitimi aldıktan sonra Hilal Saral ile 'Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi'ne katıldı.
2017 yılında ilk projesi olan “Elif” dizisinde Süreyya karakterini canlandırdı.2018 yılında “Bizim Hikâye” dizisinde Deniz karakterine de hayat veren genç oyuncu en son 2019 yılında proje “Aşk Ağlatır” dizisinde yer aldı.
Melisa Döngel'in Oynadığı Diziler
Sen Çal Kapımı / Ceren Başar / 2020
Bizim Hikaye / Deniz / 2018
Elif / Süreyya / 2017
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