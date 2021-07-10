Aşk Mantık İntikam 4. son bölümünde; Ozan ve Esra durumu nasıl açıklayacaklarını bilemezler. Öte yandan Çınar’ın önerisiyle Menekşe’nin lokantası "Yakındakiler" uygulamasına katılır. Ozan, Çınar’ın sürekli olarak Esra’ya ilgili davranmasından rahatsız olmaya başlar. İşte Aşk Mantık İntikam dizisi ile ilgili son gelişmeler...

AŞK MANTIK İNTİKAM 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığında haberimizde yer alacak.

AŞK MANTIK 4. SON BÖLÜM

Kendine itiraf edemese de git gide Esra’yı Çınar’dan kıskanıyordur. Menekşe’nin lokantasının kalabalıklaşmasını hazmedemeyen Zümrüt ise hemen bu işi baltalama planları yapmaya başlar. Çağla, Ozan’ı sevdiğini Çınar’a itiraf eder.

Çağla’nın Ozan’la yakınlaşabilmesi için tüm şirket çalışanlarının da davet edildiği bir doğum günü partisi düzenlerler. Çağla’nın doğum gününde Esra ve Ozan arasında ipler gerilir. Çınar ise Esra ve Ozan arasındaki bitmek bilmeyen gerilimin nedenini merak etmektedir. Esra’ya, Ozan’la neden sürekli sürtüşme halinde olduğunu sorar. Köşeye sıkışan Esra, Çınar’a gerçekleri itiraf edecek midir?