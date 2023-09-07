Aşk iksiri adı altında hazırlığı karışımlarla yüzlerce erkeğin ölümüne sebep olan Banat Cadısı

Baba Anujka olarak da bilinen Ana Drakšin, 1838 yılında Romanya'da zengin bir sığır yetiştiricisinin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1849'da Sırbistan'ın Vladimirovac kentine (o zamanlar Avusturya İmparatorluğu'nun bir parçasıydı) taşındı.

Henüz 20 yaşında genç bir kadınken, kendisine frengi bulaştıran ve daha sonra onu terk eden Avustralyalı bir subaya gönlünü kaptırdı ve genç kadının kırılan kalbi, onu sonsuza kadar değiştirdi.