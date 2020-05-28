Bir dönem ekranlara gelen Halit Ziya Uşaklıgil'in kitabından uyarlanan Aşk-ı Memnu, iki çocuklu Adnan Bey'in Bihter adında genç bir kadınla evlenmesiyle başlıyor. Daha sonra Bihter ve Adnan Bey'in yeğeni Behlül arasında başlayan aşkı konu alan dizinin tekrarı yeniden ekranlara gelmesiyle birlikte oyuncular da merak konusu oldu.