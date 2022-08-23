Halit Ziya Uşaklıgil' in eserinden uyarlanan Aşk - ı memnu dizisinin merakla beklenen finali için geri sayım başladı. Başrollerini Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya' nın paylaştığı Aşk - ı Memnu dizisi' nin heyacanla beklenen finali için araştırmalar sürüyor. Peki Aşk - ı Memnu ne zaman final yapıyor, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte haberimizin detayları...