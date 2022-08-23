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Aşk-ı Memnu 2022 finali ne zaman yayınlanacak? Aşk-ı Memnu dizisi saat kaçta ve kanalda yayınlanacak?

Aşk-ı Memnu finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında 2008 - 2010 yılları arasında izleyicisiyle buluşan ve ilk çıktığı zamanlarda konusuyla, replikleriyle popüler olan Aşk-ı Memnu 12 yıldır her yaz tekrarlarıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Aşk-ı Memnu dizisinin bu sezon, finalinin hangi güne denk geldiği, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte haberimizin detayları...

23.08.2022 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • Halit Ziya Uşaklıgil' in eserinden uyarlanan Aşk - ı memnu dizisinin merakla beklenen finali için geri sayım başladı. Başrollerini Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya' nın paylaştığı Aşk - ı Memnu dizisi' nin heyacanla beklenen finali için araştırmalar sürüyor. Peki Aşk - ı Memnu ne zaman final yapıyor, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte haberimizin detayları...

  • AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ HANGİ KANALDA?

    Aşk-ı Memnu 25 Ağustos Perşembe günü Kanal D ekranında yayınlanacak.

  • AŞK-I MEMNU FİNAL SAAT KAÇTA?

    Aşk-ı Memnu final bölümü Perşembe günü saat 20:00'da Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak.

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