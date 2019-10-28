28 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Her şeyden habersiz Mert ve Nalân’ın evine giden Yusuf, kimseye ulaşamayınca geri döndü. Mert’ten bir kez daha ayrılan Nalân ise yaşadığı korkuyla evi terk etti. Nihal, Ada ve Rüzgâr’ı evlendirmek istediğini Yıldırım’a söyleyerek planını uygulamaya geçirdi. Nalan’ın hamileliği dolayısıyla ayrılan Yusuf ve Ada çok mutsuzdu. Yusuf, Nalan’a geri dönse de aklı, kalbi biricik aşkı Ada’da kaldı. Nihal, hastaneden taburcu edilen Yıldırım’a evde bakım hizmeti vermesi için Ada ile tekrar anlaştı. Ada’yla yakınlaşabilmek için eline bir fırsat geçen Rüzgar ise bu duruma çok sevindi. Yusuf her fırsatta Ada’yla görüşebilmenin yollarını arasa da Ada, ondan uzaklaşmaya çalıştı. Yusuf ve Ada’yı bir arada gören ve kıskançlıktan deliye dönen Nalan, Ada’ya saldırmak isterken bayılınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Rüzgar, annesine doğum günü hediyesi almak için Ada’dan yardım istedi. İkiliyi kuyumcuda gören ve yanlış anlayan Yusuf, Rüzgar’ın karşısına çıktı. Ada’dan uzak durmasını isteyen Yusuf, Rüzgar’a saldırdı. Olayları Mert’ten öğrenen Ada da Yusuf’a kızıp, onun gözleri önünde Rüzgar’la gitti. Yıldırım’ı sırrı saklaması için ikna eden Nihal ve Mert biraz olsun rahatladı. Fakat hiç hesaba katmadıkları bir şey oldu. İsmail, Nihal ve Mert konuşurken tüm servetlerinin Ada’ya ait olduğunu duydu.
MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.
Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü 3 Kasım Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
İşte "Aşk Ağlatır"ın 9. Bölüm Tanıtımı:
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