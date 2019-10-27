Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın bu akşam ekrana gelecek 8. bölümünde Nalân’ın hamileliği Ada ve Yusuf’u ayırmıştır. Yusuf, Nalân’a geri döner ama çok mutsuzdur; aklı, kalbi biricik aşkı Ada’dadır. Her fırsatta Ada’yla görüşebilmenin, onun yanında olabilmenin yollarını arar. Nihal, hastaneden taburcu edilen Yıldırım’a evde bakım hizmeti vermesi için Ada ile anlaşır.

Ada, Özben ailesinin evinden çalışmaya başlar. Rüzgâr bu karara çok sevinir. Ada’yla yakınlaşabilmek için eline bir fırsat geçmiştir. Yıldırım’ı sırrı saklaması için ikna eden Nihal ve Mert biraz olsun rahatlamıştır. Ancak hiç hesaba katmadıkları bir şey olur.

Aşk Ağlatır, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte "Aşk Ağlatır"ın 8. bölüm tanıtımı: