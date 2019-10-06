Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın bu akşam ekrana gelecek 5. bölümünde Nalân’ın intihar ettiğini düşünen Yusuf onu bırakamayacağını Ada’ya söylemek zorundadır. Ada Yusuf’u anlayışla karşılar. Ama ayrılık ikisi için de çok zordur.

Rüzgâr bu zor anlarında Ada’nın yanında yer alır. Ada ve Yusuf birbirlerinden uzak kalmaya çalışsalar da kader onları sık sık bir araya getirir. Bu durum Nalân’ın Ada’yı uzaklaştırmak için dayısıyla konuşma yapmasına sebep olur.

Bu konuşmanın Ada’ya yansıması nasıl olacaktır? Çiçek bir iş için Nalân’ın elbiselerinden birini gizlice alır. Ancak Nalân’ın durumu anlaması pansiyonda büyük gerginliğe sebep olur. Diğer taraftan Sumru ve Fırat, Nalân’ın bir açığını bulmaya çalışırlar. Nalân’ın Mert’le olan ilişkisi açığa çıkacak mıdır?

Aşk Ağlatır, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte "Aşk Ağlatır"ın 5. bölüm tanıtımları: