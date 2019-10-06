YUSUF EREN (DENİZ CAN AKTAŞ)

Yusuf 22 yaşında. Kas gücüyle çalışmanın iyice pekiştirdiği yapılı bir vücudu ama ince, narin bir yüzü var. Uşak Ulubeyli. Annesiyle babası o çocukken bir trafik kazasında öldü. Dedesi Hikmet büyüttü Yusuf’u. Toprağı, ağaçları ve tüm hayvanları çok seviyor. İnsanlardan daraldığında doğaya sığınması da bu yüzden.

Yusuf’un hayatta en önem verdiği şey sözlerinin arkasında durabilmek; onurlu olmak, dedesinin ona öğrettiği en önemli şey çünkü. Sırf bu yüzden başkalarını üzmektense kendinin üzülmesini tercih edebiliyor… Ada’yla tanıştığında çoktandır kaybettiği yaşama sevincini yeniden bulacak ve içine düştüğü karanlıktan kendini çıkarmak isteyecek.

Deniz Can Aktaş Kimdir, Kaç Yaşında?

1993 yılında İstanbul’da doğan Deniz Can Aktaş, ilk defa kamera karşısına 2015 yılında ‘’Tatlı Küçük Yalancılar’’ dizisiyle geçmiştir. Daha sonra ‘’Hayat Bazen Tatlıdır’’ ve ‘’Nerdesin Birader?’’ projelerinde yer almış ve 2018 yılında başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse gibi başarılı oyuncuların paylaştığı ‘’Avlu’’ dizisinde dikkatleri iyice üzerine çekmiştir. Deniz Can Aktaş şimdi yeni sezonda yayına girecek olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta’nın yaptığı ‘’Aşk Ağlatır’’ projesinde Yusuf karakterine hayat verecektir.

Dizi

2019 Aşk Ağlatır – Gökçen Usta

2018 Avlu – Yüksel Aksu, Şafak Bal, Hülya Gezer

2017 Nerdesin Birader? – Ulaş Cihan Şimşek

2016 Hayat Bazen Tatlıdır – Hamdi Alkan, Burak Kuka

2015 Tatlı Küçük Yalancılar – Cem Karcı