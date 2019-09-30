Aşk Ağlatır, ABC1’de yüzde 4.16 rating ve yüzde 10.90 izlenme payı, AB’de yüzde 3.58 rating ve yüzde 10.32 Total’da ise 4.58 rating ve yüzde 12.66 izlenme payı elde etti. Dizi, #sözverdim etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 8 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.

MUSTAFA VURULDU!

Ada’yla boğuşan Mustafa vurulurken Ada ona yardım etmeye çalıştı. Bu durumdan yararlanmak isteyen İsmail ise Mustafa’yı ölüme terk etmek istedi. O sırada gelen Yusuf’un başının belaya girmemesi için Ada, onu ortamdan uzaklaştırdı. Yusuf ise her şeyden habersiz durumu ağır olan Nalân’ın yanına koştu. Nalân’ın intihar ettiğini düşünen Yusuf korkuyla ona bağlılık yemini ederken Ada, dayısının ve yengesinin peşinden İstanbul’a gelen Mustafa’dan kurtulmayı patronu Rüzgâr sayesinde başardı.

İşte Mustafa’nın vurulduğu o anlar;

NALAN VE YUSUF’U EL ELE GÖREN ADA YIKILDI!

Diğer yandan Rüzgâr’ın evinde bir yardımcı krizi yaşandı. Rüzgâr’a vefa borcunu ödemek isteyen Ada ise evde çalışma teklifini kabul etti. Rüzgar ne kadar anlayışlıysa annesi de bir o kadar zordu. Nalân’ın yanında olacağına söz veren Yusuf, sözünü çiğneyemezken Nalân, bu durumu kullanarak Yusuf’un yanında kalmak istedi. Derin bir aşkla bağlandığı Yusuf’u kaybettiğinden habersiz Ada, onu görmek için gitti. O sırada gelen Nalan ve Yusuf’u el ele gören Ada, gözyaşlarına hakim olamadı.

YUSUF, ADA'DAN VAZ MI GEÇİYOR?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 5. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Ada’yı almaya gelen Yusuf’un, birbirlerini bulmalarını sağlayan köpeği de yanına aldığı sahnede iki aşığın özlemlerini dile getirdiği romantik anlar beğeni topluyor. MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Aşk Ağlatır"ın 5. Bölümünden İlk Sahne: