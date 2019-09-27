Aşk Ağlatır Dizi Kadrosu ve Karakterleri

2019-2020 sezonunda Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Aşk Ağlatır dizisi daha ilk bölümden dikkatleri üzerine çekiyor. Balıkesir’in Ömer Köyünde çekilen dizi senaryoda Bozuluk olarak adlandırılıyor. Bu köy Balıkesir Merkez’e 30 kilometre, Susurluk ilçesine 15 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Her iki ilçeden de dizi çekimleri için gerekli izinler alınmış ve dizi çekimlerine katılan köy halkı figüran olarak oynuyor. Şimdiden çekimde yer alan arkadaşları köy halkı çok sevmiş durumda.

Oyuncu kadrosu ile çok beğenilen dizi ünlü isimleri barındırıyor. Zaten sırf bu sebepten dolayı dizi oyuncularının hayranları diziye de hayran kalıyor. Dizi çekimlerinde yer alan oyuncu kadrosu ise büyük merak konusu. Yazımızın devamında dizide rol alan oyuncuların ismini görebilirsiniz.

Aşk Ağlatır Dizi Kadrosu

Deniz Can Aktaş: Dizide Yusuf rolü ile yer alıyor ve en sevilen karakterler arasında bulunuyor. Yakışıklı oyuncu bu dizide Yusuf rolüyle karşımıza çıkacak. Daha önce Avlu dizisinde yer alan Deniz Can Aktaş şimdi Show TV ekranlarında Aşk Ağlatır dizisi ile karşımıza çıkıyor. Orada tehlikeli rolde oynayan Deniz, burada sevimli bir karakteri oynuyor.

Hafsanur Sancaktutan: Dizide Meryem rolü ile karşımıza Hafsanur Sancaktutan çıkıyor. Meryem, dizide dayısının yanında yaşayan çok güzel bir genç kız rolünde. Fakat Meryem büyüyüp çok güzel bir kız olunca dayısı onu biriyle evlendirmek ister. Hâlbuki Meryem Yusuf’a aşık olmuştur ve o nedenle başkasıyla evlenmek istemez. Dayısından gördüğü eziyetlerden ve Mustafa ile evlenmek istemediğinden çareyi İstanbul’a kaçarak bulmuştur. İstanbul’da yaşadığı zorluklara rağmen Yusuf’tan asla vazgeçmez.

Pelin Öztekin: Dizide Nagehan rolü ile oynayan Pelin Öztekin oldukça başarılı bir oyuncu. Daha önceki dizilerinde ve programlarında da çok iyi başarı göstermiş ve zayıflayarak çok daha güzel bir hale bürünmüştür. Nagehan dizideki rolünde Ada Meryem’e akıl veren bir kadındır. İstanbul’da yaşamış ve sonradan köye dönmüştür.

Diğer Karakterler

Laçin Ceylan: Dizide Sumru karakterini Laçin Ceylan canlandıracak. Usta oyuncu Laçin Ceylan daha önceki aylarda İnsanlık Suçu dizisi ile karşımıza çıkmıştı. Sumru da dizide iyi rolde oynuyor.

Durul Bazan: Dizide İsmail rolü ile karşımıza çıkan Durul Bazan Egenin Hamsisi dizisinde de karşımıza çıkmıştı. Bu dizide de karşımıza Ada’nın dayısı olarak çıkıyor. Dayısı Meryem’i Mustafa ile evlendirmek istiyor ve bu nedenle kötü karakterli olarak kendini tanıtıyor.

Yağızcan Konyalı: Yağızcan Konyalı bu dizide Rüzgâr karakteri ile karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde FOX TV’de yayınlanan Bizim Hikâye dizisinde Rahmet olarak karşımıza çıkmıştı. Bu dizide de önde olan roller arasında yer alıyor.

Oktay Çubuk: Fırat rolü ile karşımıza çıkıyor. Yusuf’un en yakın arkadaşları arasında yer alıyor.

Hasan Küçükçetin: Mustafa rolü ile karşımıza çıkıyor ve Ada’nın evlenmek istemediği adam rolünde oynuyor.