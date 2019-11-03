Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 9. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı. Yusuf’un yaşadığı çıkmazın derinden hissedildiği tanıtımda “Öyle bir yerdeyim ki ne gitmesi mümkün ne kalması mümkün olan. Kalsam canım yanacak, gitsem hayatım!” sözleri dikkat çekiyor. Çaresiz görünen Yusuf’un neler yapacağı, Ada ile ilişkisinde dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yusuf, söylediklerinden çok pişman olmuş ve Ada’ya haksızlık ettiğini düşünmeye başlamıştır. Ada ise Yusuf’tan hiç beklemediği sözler duymuş ve çok kırılmıştır. Rüzgar onu sakinleştirmeye çalışsa da Ada, Yusuf’a kızgındır. Yusuf bir yandan evi yanan dedesine İstanbul’da yer ararken bir yandan da Ada ile arasını düzeltmeye çalışmaktadır. İsmail, Özben ailesinin servetinin gerçek sahibinin Ada olduğunu öğrendikten sonra bir plan yapar. Mert ile yüzleşir. Mert, İsmail’in bu sırrı saklaması ve sessiz kalması için bir yol düşünmektedir.

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!