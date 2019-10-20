Aşk Ağlatır 7. bölüm fragmanı: Ben sadece seni seviyorum! Aşk Ağlatır son bölüm izle

Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın ekrana gelecek 7. bölümünde Ada ve Rüzgâr’ı bir arada gören Yusuf, Ada’nın Rüzgâr’la yakınlaştığını düşünür. Ada, Yusuf’un kendisine soğuk ve mesafeli davranmasına bir anlam veremez ve onunla konuşmaya karar verir.

Ada Yusuf’a o gece neden Rüzgâr’la birlikte olduklarını anlatır, her şeyi yanlış anladığını söyler ve ‘Ben sadece seni seviyorum’ der.

Yusuf Ada’yla konuşmasından sonra Nalân’dan ayrılmaya karar verir; ayrılır da. Artık Ada’yla aralarında bir engel kalmamıştır, dünyada onlardan mutlusu yoktur. Ancak Nalân öyle kolay vazgeçecek biri değildir. Yusuf’u tekrar kazanmak için bir planı vardır.

Aşk Ağlatır, 20 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte "Aşk Ağlatır"ın 7. bölüm tanıtımları: