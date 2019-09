Show TV'nin yeni dizisi Aşk Ağlatır’ın ikinci bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sokakta kalan ve Nagihan’dan yardım isteyen Ada, İstanbul’da tek başına ayakta durmaya çabalarken Yusuf, Ada’ya ulaşmaya çalışıyor. Ada ve Rüzgar’ın (Yağızcan Konyalı) karşılaşmaları dikkat çekerken, Ada’nın peşine düşen İsmail ve Mustafa sonunda ona ulaşıyor. Ada’nın yaşadığı korku dolu anlar gerilimi yükseltirken Yusuf’un, Ada’yı bulup bulamayacağı merakla bekleniyor.

Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana gelecek.

AŞK AĞLATIR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Aşk Ağlatır geçtiğimiz Pazar akşamı heyecan dolu ilk bölümüyle ekrana geldi. Küçük yaşta annesini kaybeden Ada, dayısı İsmail tarafından besleme olarak alındı. Nakliye şirketinde çalışan Yusuf’un arkadaşı Fırat, Ada’nın kaybettiği cüzdanı buldu ve evine getirdi. Yusuf, sahibini bulmak için karıştırdığı cüzdanın içinden Ada’nın annesinin ölmeden önce yazdığı veda mektubunu buldu. Mektubu okuduğunda onun mutlaka sahibine ulaştırılması gerektiğini anlayan Yusuf, Bozuluk’a gitti ve Ada’ya cüzdanını teslim etti. Ada bu sırada dayısı tarafından para karşılığı kendisinden yaşça büyük Mustafa ile evlendirilmek üzereydi. Ada, ona yardım eden Yusuf ile birlikte İstanbul’a doğru yola çıktı. Yusuf’un polisler tarafından gözaltına alınmasıyla İstanbul’da tek başına kalan Ada ne yapacaktı?

Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun “Love That Makes You Cry” dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyor.