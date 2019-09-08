08 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aşk 1. son bölümü Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Hemen ardından ikinci bölüm fragmanı da yayınlandı. Aşk Ağlatır'ın son bölümünde, Ada, ona yardım eden Yusuf ile birlikte İstanbul’a doğru yola çıktı. Yusuf’un polisler tarafından gözaltına alınmasıyla Ada İstanbul'da tek başına kaldı.
AŞK 2. BÖLÜM FRAGMANI
Show TV'nin bu akşam izleyicileriyle buluşan yeni dizisi Aşk Ağlatır’ın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Yusuf’un polisler tarafından alınmasıyla İstanbul’da yapayalnız kalan Ada, “Ben nasıl bulacağım şimdi İstanbulluyu?” sözleriyle çaresizliğini hissettirirken, dayısı İsmail onu bulmak için İstanbul’a geliyor.
Yusuf’un Ada’ya ulaşmaya çalıştığı tanıtımda Mustafa da Ada’yı bulmaya çalışıyor. Dayısı İsmail her yerde Ada’yı ararken, Yusuf ve Ada’nın tekrar bir araya gelip gelemeyeceği merakla bekleniyor.
AŞK AĞLATIR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Aşk Ağlatır bu akşam heyecan dolu ilk bölümüyle ekrana geldi. Küçük yaşta annesini kaybeden Ada, dayısı İsmail tarafından besleme olarak alındı. Nakliye şirketinde çalışan Yusuf’un arkadaşı Fırat, Ada’nın kaybettiği cüzdanı buldu ve evine getirdi. Yusuf, sahibini bulmak için karıştırdığı cüzdanın içinden Ada’nın annesinin ölmeden önce yazdığı veda mektubunu buldu. Mektubu okuduğunda onun mutlaka sahibine ulaştırılması gerektiğini anlayan Yusuf, Sakarya’ya gitti ve Ada’ya cüzdanını teslim etti. Ada bu sırada dayısı tarafından para karşılığı kendisinden yaşça büyük Mustafa ile evlendirilmek üzereydi. Ada, ona yardım eden Yusuf ile birlikte İstanbul’a doğru yola çıktı. Yusuf’un polisler tarafından gözaltına alınmasıyla İstanbul’da tek başına kalan Ada ne yapacaktı?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!