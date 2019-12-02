02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 14. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yusuf ve Rüzgar’ın birbirlerine silah doğrulttuğu ve patlayan silah sesiyle kimin vurulduğunun merak uyandırdığı tanıtımda hastaneye koşan Ada, ameliyathanenin önünde çaresizce bekliyor. Hünkar Balaban’ın, “Kardeşin de senin gibi çok güzel bir genç kız oldu. Sen kalbimin bir yarısı o da öbür yarısı!” sözleri dengelerin değişeceğinin sinyallerini veriyor. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.
AŞK AĞLATIR 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
AŞK AĞLATIR’IN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Yusuf ve Nalan’ın nikah masasına oturduğu anda gelen Cevdet Yalçın, Nalan’ın çocuğunun Mert’ten olduğunu söyledi. Nalan’ın bebek yalanı ortaya çıkınca Yusuf, soluğu Ada’nın yanında aldı. Artık aralarında bir engel kalmadığına sevinen çift evlenmek için ilk adımı attı. Çocuğun Mert’ten olduğunu öğrenen Rüzgar ise soluğu Mert’in yanında aldı. Nalan’ın ise Mert’le olmayı denemekten başka şansı kalmadı. Yıldırım vasiyeti açıklanınca bir kızı daha olduğu ortaya çıktı. İlk çocuğu olan varisin yönetim kurulu başkanı olacağını öğrenen Mert ise Nalan’ın bebeği aldırmasını engelledi. Ada’ya evlenme teklifi eden Yusuf, Ada’yı istemeye gitti. Aşkını ilan eden Rüzgar ise karşılık bulamayınca kendine engel olamadı ve Ada’yı kaçırdı. Yusuf, Cevdet Yalçın’la iz sürerken herkes kaybolan Ada’nın peşine düştü. Rüzgar’ın Ada’yı bir dağ evine kaçırdığını Nalan’dan öğrenen Yusuf, Ada’nın yanına koştu. Cevdet Yalçın’ın aslında Ada’nın babası olduğunu öğrenen Yusuf büyük bir şok yaşadı. Rüzgar, Ada’yı bulan Yusuf’a büyük bir öfkeyle silahını doğrulturken, Yusuf da kendi elindeki silahı ona doğrulttu. Patlayan silah sesiyle Ada’nın çığlıkları her yerde yankılanırken kimin vurulduğu merak konusu oldu.
AŞK AĞLATIR 13. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.
Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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