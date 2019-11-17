Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın bu akşam ekrana gelecek 11. bölümünde Nalân, Çiçek’in uyanıp konuşmasını ve kendisini ele vermesini engellemek için bir yol bulmak zorundadır. Adım attığı karanlık yollardaki ilk gecesinde vurulan Yusuf’un ortadan kaybolması üzerine Ada meraktan çılgına döner. Fırat’la birlikte Yusuf’u bulmak için büyük bir çaba sarf eder. İsmail’i ağına düşürmek üzere olan Zeynel’in, Yusuf’un yaralanmasıyla da ilgisi olduğu ortaya çıkar. Yusuf’u baygın bir şekilde bulan Cevdet hayatını kurtarır. Çiçek kendine gelir ama hafızasını kaybettiği için olanları hatırlamaz. Nalân, bu haberle havalar uçar. Bir an önce Yusuf’la evlenmek için harekete geçer.

Yusuf’u hiçbir yerde bulamayan Ada, büyük bir endişe yaşarken Yusuf’u karşısında görünce sevinçten havalara uçar. Ona olan aşkını bastırmak zorunda olduğunu unutur. Bir anlığında ikisi de çok mutlu olurlar. Ama bu mutlulukları fazla uzun sürmez.

Aşk Ağlatır, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte "Aşk Ağlatır"ın 11. bölüm tanıtımları: