Aşk acısını unutturacak serotonin salgılayan yiyecekler
Serotonin hormonu mutluluk hormonu olarak da bilinir. Ruh haline etki eden serotonin aynı zamanda yaraların iyileşme sürecini de hızlandırır. İşte içerisinde serotonin bulunan yiyecekler.
- 1
TAM TAHILLI GIDALAR
Tam tahıllar yüksek lif, B vitamini ve magnezyum içeriği sayesinde serotonin seviyesinin arttırılmasında önemli rol oynar.
- 2
TAVUK VE HİNDİ ETİ
Tavuk ve hindi eti içerisinde triptofan aminoasiti bulunur bu asit serotonin hormonunu uyarır.
- 3
KIRMIZI ET
Kırmızı et içerisinde yine triptofan aminoasiti bulunur bu asit serotonin hormonunu uyarır.
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- 4
DOMATES
Domatesin içerisindeki bileşikler serotonin hormununu arttırır.
- 5
AVOKADO
Avokado içerisindeki bileşikler serotonin hormunun salgılanmasına yardımcı olur.
- 6
ÇİKOLATA
Çikolatanın serotonin içerdiği ve endorfin üretimini arttırdığı araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır.
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- 7
KURUYEMİŞ
Fındık,badem,ceviz gibi kuruyemişler birçok sağlık sorununu engeller ve içerisindeki triptofan bileşikler serotonin salgılanmasına yardımcı olur.
- 8
MUZ
Potasyum kaynağı olan muz triptofan açısından oldukça yüksektir.
- 9
SOMON
Somon balığının protein ve omega-3 yağ asisi açısından zengin olması iyi bir triptofan kaynağı haline gelmesini sağlar.
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- 10
PATATES
Patatesin içerisindeki karbonhidrat triptofan seviyesinin yükselmesine yardımcı olur. Triptofan yükselince vücuttaki ruh hali iyileşir ve kayfı düzeyinde azalma görülür.