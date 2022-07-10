Asitli vahşet! Özbek kadından 38 gün sonra acı haber!

Denizli'de sevgilinin kıskançlık krizi vahşetle bitti. Özgür Günden'in üzerine asit döktüğü Özbekistan uyruklu Sojida Kalandarova, tedavi altına alındığı hastanede 38 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
İHA'nın haberine göre korkunç olay, 9 Mayıs 2022 tarihinde Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. 2005 yılında kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanıp cezaevinde yatan Özgür Günden (44), hafta sonu tatili için İstanbul'dan gelen Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova (27) ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz K. (23) ile birlikte otele gitti.
KADINLARIN ÜZERİNE SAVURDU
İddiaya göre, ikili arasında kıskançlık ve aldatma iddiası yüzünden tartışma çıktı. Sojida Kalandarova'nın telefonunu kontrol etmek isteyen Özgür Günden, olumsuz cevap alınca çılgına döndü. Yaşanan arbede sırasında yüzünden tırmalanan Özgür Günden, öfkeyle lobiye inip emanet bıraktığı poşeti alarak odaya geri döndü. Özgür Günden, poşetten çıkardığı kutunun kapağını açarak içerisindeki asidi korkudan birbirlerine sarılan Sojida Kalandarova ve Sarvinoz K.'nin üzerine savurdu. Yaralanan her iki kadının çığlıklar atarak yardım istediği saldırıda, kendi yüzüne de asit gelen Özgür G. ise sağ gözünü kaybetti.
AYDIN'DA SAKLANDIĞI METRUK BİNADA YAKALANDI
Olayın ardından kaçarak otelden uzaklaşan şahsın peşine düşen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin izini adım adım takip etti. Ekipler, şüphelinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığını tespit etti.
JASAT, şahsın Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan akrabalarına ait metruk evde saklandığını belirledi. Gizlendiği adreste yakalanan saldırgan, Denizli'ye getirilerek adliyeye sevk edildi. Pişman olduğunu ve "Asit dökmedim. Sadece porçöz attım" diyen Özgür Günden, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
38 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADALESİNİ KAYBETTİ
Yaşanan asitli saldırıda yaralanan Sojida Kalandarova ve Sarvinoz K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sarvinoz K., tedavisinin ardından taburcu edildi. Saldırganın asıl hedefi olan ve vücudunun büyük bir bölümünde üçüncü derece yanıklar oluşan Sojida Kalandarova, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların hayatta tutabilmek için büyük mücadele verdiği genç kadın, olayın ardından 38 gün sonra tedavisinin devam ettiği yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
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