Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, İKÇÜ Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen hafta diz ağrısı nedeniyle geldiği hastanede, Asistan Dr. Kadir Songür tarafından kendisine ilaç yazılan Bayram K., "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün" diyerek, hastaneden ayrıldı. Bugün, yine hastaneye gelen Bayram K., bir anda Songür'ün odasına girip, yanında getirdiği jiletle saldırdı. DHABoğazından jiletlenip, kanlar içinde kalan Kadir Songür'e, çalıştığı hastanedeki meslektaşları ilk müdahaleyi yaptı. Jiletin, koroner damara zarar vermediği, ancak derin kesik oluştuğu bildirildi. Olay yerinden kaçan Bayram K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KAPKAÇ YAPTI, KADINI SÜRÜKLERKEN YAKALANDI

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli Asistan Dr. Kadir Songür'ün boğazını jiletle kesen ve olayın ardından koşarak kaçan Bayram K., Karşıyaka ilçesindeki çarşıda, bir kadının çantasını almaya çalıştı. Kadını yerlerde sürükleyen Bayram K., olaya müdahale eden yunus ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Bayram K.’nin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.