Asırlık lezzet "padişah tatlısı"na yerli ve yabancı turist ilgisi

AA

Tarihi ve turistik yerleri, doğal güzellikleri ve kanyonlarıyla ünlü Kemaliye, asırlık lezzetlerle de adından söz ettiriyor.

Kuru dut ve cevizle yapılan, eski dönemlerde saraylarda padişahlara ikram edilmesi nedeniyle "padişah tatlısı" olarak da adlandırılan lök, damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor.

Tatil için ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin dönüşlerinde yanlarında götürdüğü tatlı, asırlardır turistik ilçede bir gelenek olarak yaşatılıyor.

Kemaliye'de yıllar önce "lökhane" adlı işletmelerde yapılan ancak şimdilerde teknolojik makinelerde de üretimine başlanan tatlının hem ülke genelinde yaygınlaştırılması hem de gelecek kuşaklara ulaştırılması hedefleniyor.

Yıllardır ilçede tarihi "lökhane" işletmesinde tatlı üreten 51 yaşındaki Faruk Sağçolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asırlık tatlıyı herkese tattırmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bir dönemler köy odalarında yapılan geleneksel oyunlarda kaybedenlere "lök dövme" cezası verildiğini anlatan Sağçolak, şöyle konuştu:

"Lök, dibekte tokmakla yaklaşık 1500-2000 vuruş yapılarak elde edilen bir ürün. Teknoloji gelişince biz bunun yapımını daha kolaylaştırdık. Dibeklerde değil de şahmerdan denilen aletlerle yapılmaya başlandı. Lökhaneye her gelen tatlıyı çok beğeniyor. Tamamen doğal olması, dutun hiç ilaçlanmadan yetişen bitki olması, tatlıya ayrı bir özellik katıyor. İçerisinde kullanılan ceviz, yörenin cevizi. Buraya gelen herkes lökhanede lökün tadına bakmadan gitmez. Tatlıyı dünyanın çeşitli devletlerine, gelen misafirler sayesinde gönderiyoruz. Tabii kargo ile isteyenler de var, onlara da özel paket ambalajlarla yolluyoruz."

- "Dutla cevizin gizemli aşkı"

Sağçolak, doğallığını bozmadan tatlının paketlenme çalışmalarının tamamladığını ve vakumlanmış özel paketlerle talep edenlere gönderildiğini dile getirdi.

Lök tatlısının dünya piyasasına çıkması için çalışma yaptıklarını belirten Sağçolak, şunları kaydetti:

"Eskiden saraylarda bilhassa padişahlar, vezirler, veziriazamlar ve devlet erkanı yermiş. Yıllarca bu tatlının saraydan gelen tatlı olduğu kulaktan kulağa gelmiş. Padişahların yediği tatlıyı tatmak için Kemaliye'ye gelen herkes, lökhanede lökün tadına bakabilir. Lök tatlısını şeker ihtiva etmediğinden dolayı şeker hastalığı olanlar da rahatlıkla tüketebilir. Bağırsakları çalıştırır ve çocuklarda zihin açıklığı yapar. Ceviz ile dutun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan tatlıya 'dutla cevizin gizemli aşkı' da diyebiliriz."

Ziyaretçilerden Tuba Yeniçeri de Kemaliye'ye her tatil döneminde geldiğini, ilçeden ayrılırken paket paket lök alıp evine götürdüğünü söyledi.

,Barış Yalçınkaya