Asırlık değirmenin çarkları "lezzet" için dönmeye devam ediyor

Çelikalan Mahallesi'nde asırlık su değirmeni Akdağ'ın özverisi sayesinde günümüzde de dönmeye devam ediyor.
Akdağ, AA muhabirine, su değirmenini dedesinin ardından babasının işlettiğini, üçüncü kuşak olarak da değirmeni kendisinin çalıştırdığını söyledi.
Vatandaşların talebi olduğu için değirmeni aktif tutmaya çalıştıklarını anlatan Akdağ, "Benim bildiğim bu değirmenlerinden 25 tane vardı fakat şu an hiç biri aktif değil. Elimizden geldiği kadar bunu yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.
Su değirmenlerinde öğütülen unun elektrikli değirmenlere göre daha lezzetli olduğunu dile getiren Akdağ, "Su değirmeni, elektrikli değirmenler gibi mısır ununu, buğday ununu veya yulaf ununu hızlı dönerek yakmıyor. Değirmen taşı rahat döndüğü için bu unlar daha kaliteli çıkıyor. Müşterilerimiz lezzet için burayı tercih ediyor. Eskiler o lezzeti iyi bildiği için buraya geliyor." ifadesinde bulundu.
Karadeniz insanı için mısır ekmeğinin yerinin ayrı olduğuna işaret eden Akdağ, şöyle devam etti:
"En iyi mısır ekmeği de su değirmeninde öğütülmüş undan yapılandır. Karadeniz insanını su değirmeninden yoksun bırakmadığım için mutluyum. Ayrıca anılarımız var, burada çocukluğumuz geçti. Babamın burada oluşunu hatırlıyorum. Babamla yaşadığım anıları hatırlıyorum. Bunları hatırladığımda ben de mutlu oluyorum."
- "Değirmene yılın belli aylarında geliyor müşteriler"
Günümüzde kırsaldaki vatandaşların eskisi kadar bol miktarda mısır ya da buğday ekimi yapmadıklarına da işaret eden Akdağ, "Değirmene yılın belli aylarında geliyor müşteriler. Onun haricinde ise bakımlarını yapıp sezon geldiği zaman değirmeni çalıştırıyoruz." diye konuştu.
Değirmen taşının doğadan çıkan kaliteli bir taş olduğunu anlatan Akdağ, şunları kaydetti:
"Her taştan değirmen taşı olmaz. İşlemesi rahat, gözenekli, mısırı, buğdayı güzel parçalayabilecek bir taş olması gerekiyor. Bunu da ustalar çok iyi tanıdığı için kesiliyor, yontularak işlenerek değirmene uygun hale getiriliyor. Bölgemize bu taşların geldiği dönemde araba yolu yoktu. Araç uzak bir noktaya gelirdi taşlar Ladik ilçesinden araca yüklenerek bir kilometre uzağımıza kadar getirilebilirdi. Eskiden imece usulü ile herkes birbirine yardım ederdi özellikle böyle işlerde çünkü halkın ihtiyacı da çok su değirmenine."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!