"Asırlık çınarlar"a ve şehit annelerine Anneler Günü ziyareti

AA

Vali Akın, 3 çocuk, 10 torun sahibi 102 yaşındaki Keziban Düzgün ve 6 çocuk, 19 torun sahibi 101 yaşındaki Ayşe Yaşar'a ziyarette bulundu.Ziyarette Anneler Günü'nü kutlayan Vali Akın, 81 ilde hayatlarını sürdüren 100 yaş ve üzeri anneler için Sakarya'da "Cennet Anneleri" isminde hatıra ormanı oluşturulduğunu ve kendileri adına fidan dikildiğini belirtti.Ayşe Yaşar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, en kısa sürede bu salgın da bitsin inşallah." dedi.Ziyarette Düzgün ve Yaşar'a "Hatıra Ormanı Sertifikası"nı veren Akın, annelerin yanında olarak, bu özel günü paylaştıklarını ifade etti.Ardından şehit anneleri Bahtigül Gevrek ve Hatice Polat'ı evlerinde ziyaret eden Akın, evlatlarını vatan uğruna kaybeden annelerin gününü kutladı.Annelerin taleplerini alan Akın, ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamı ile mesajını iletti.Ziyaretlerde annelere çeşitli hediyeler verildi.