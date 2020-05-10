Asırlık çınarlar Anneler Günü'nde unutulmadı - İSTANBUL

AA

İçişleri Bakanlığının koordinesinde organize edilen program çerçevesinde Beykoz Kaymakamlığı çalışanları, anneleri ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti, onlara çikolata ve kolonya hediye etti.Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı da Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan 112 yaşındaki Hatun Ayaz'ın evine giderek, Anneler Günü'nü kutladı.Katırcı, ilçede 100 yaşının üzerindeki anneleri ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin size olan sevgisini, saygısını, hürmetini göstermek için geldik. Sizler bu toplumun geçmişisiniz, kültürüsünüz, gençlerimize yol gösterecek olanlarsınız. Türkiye Cumhuriyet Devleti yaşlılarına büyük önem ve kıymet veriyor. Anneler Günü olması nedeniyle ellerinizi öpmeye gelmiştik ama salgın ortamından dolayı fiziki olarak değil ama gönülden ellerinizi öpüyoruz." dedi.Ayaz'a devlet büyüklerinin sevgilerini ve saygılarını ileten Katırcı, kendisine uzun ömürler dileyerek Anneler Günü'nü kutladı.Aslen Trabzonlu olduğunu söyleyen Hatun Ayaz da devlet büyüklerine teşekkür ederek, "Unutmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Devletimiz çok yaşasın, milletimiz hep daha iyi olsun. Güzel günlerimiz olsun." ifadelerini kullandı.Kaymakam Katırcı, Hatun Ayaz ile evinin etrafında yürüyüş yaptı.Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı daha sonra Elmalı Mahallesi'nde oturan 104 yaşındaki Münire Eroğlu'nun Anneler Gününü kutladı.