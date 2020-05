Asırlık çınarın yeni yatak isteği Anneler Günü'nde gerçekleşti - VAN

AA

Say ve Temiz, kendisine maaşı teslim edilirken ekiplerden yeni bir yatak talebinde bulunan Baytar'ın bu isteğini yerine getirdi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir evinde kalan ve bugün evinin balkonuna çıkan Emine nine, kendisini ziyarete gelenleri ve hayalini kurduğu yatağın alındığını görünce büyük mutluluk yaşadı.Başkan Say, burada yaptığı açıklamada, bugün Anneler Günü vesilesiyle Türkiye'nin en yaşlı annesini ziyarete geldiklerini aktardı.Daha önceki ziyarette 122 yaşındaki Emine Baytar'ın yatak talebinde bulunduğunu dile getiren Başkan Say, şunları söyledi:"Biz de bugün ziyaretimiz öncesi Emine ninemizi arayarak tekrar isteklerini dinledik. Bize de uzun yıllardır bir yatak isteğinin olduğunu söyleyince ona sürpriz yaptık. Kendisini ziyaret edip, yatak ve bazasını teslim ettik. Malum annelerimiz şefkatin, merhametin ve bizim varoluş sebebimiz. Bu anlamda annelerimiz sadece bir gün değil, her gün hatırlanmalı çünkü yılın 365 günü her gün bizim kahrımızı çekiyorlar. Biz bugün sadece temsili olarak onların günlerini kutluyoruz. Emine annelerimiz, Nene Hatun'larımız memleketin varoluş sebepleridir."Kendisini ziyarete gelenlere teşekkür eden Emine Baytar da "Allah devletimize zeval vermesin, bizi hiç yalnız bırakmıyor. Allah herkesten razı olsun dedi." dedi.İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Temiz ile eşi Melek Temiz de Emine nineye çiçek, çeşitli hediyeler ve Vali Mehmet Emin Bilmez'in adına diktirdiği fidanın sertifikasını verdi.Emine ninenin 65 yaşındaki oğlu Faris Baytar, annesinin nüfus cüzdanı bilgilerine göre 1898 Kafkasya doğumlu olduğunu anlattı.Daha önce kendisini ziyarete gelen Vefa Destek Ekibi'ne böyle bir yatak ve baza ihtiyacının olduğunu söylediğini hatırlatan Baytar, "Bugün annemin hayalini belediyi başkanımız ile ilçe jandarma komutanımız gerçekleştirdi" diye konuştu.Mahalle Muhtarı Hudeda Efe de bu zorlu süreçte devletin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını ifade ederek, Başkan Say ve İlçe Jandarma Komutanı Temiz'e duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür etti.Ziyarete Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, Edremit Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Münir Karahan, İlçe Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Birol ve Belediye Basın Müdürü Serkan Aslan da katıldı.