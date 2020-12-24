Hastalıktan habersiz Covid-19'u evlerinde yendiler

Kırşehir'in Mucur ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Hayri ve 87 yaşındaki eşi Fatma Albayrak, yeni tip koronavirüsten (Covid-19) evlerinde gerçekleştirilen tedaviyle kurtuldu.
Kış aylarında ilçe merkezindeki Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki oğlu Dursun Albayrak'ın yanında, yazları da Kızıldağ Yeniyapan köyünde hayatını sürdüren Hayri Albayrak, geçtiğimiz günlerde oğlu ve gelininin ardından Covid-19'a yakalandı.
Eşi Fatma Albayrak'ın testinin de pozitif çıkmasıyla yaşlı çiftin, Mucur Toplum Sağlığı Merkezi ekibi tarafından tedavisine başlandı.
Duyma zorluğu çeken 3 çocuk ve 27 torun sahibi Hayri dede ve Fatma nine, sağlık ekibi tarafından uygulanan 10 günlük ilaç tedavisinin ardından sağlıklarına kavuştu.
Hayri dede ve Fatma nine, özverilerinden dolayı sağlık ekibine teşekkür etti.
Yaşadıkları süreci anlatan Hayri dedenin oğlu Dursun Albayrak, yaklaşık bir ay önce eşiyle Kovid-19'a yakalandıklarını, yanlarında yaşayan babası ve annesinin de test sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi.
10 GÜNLÜK EVDE TEDAVİYLE İYİLEŞTİLER
Anne ve babasının normal gribal bir enfeksiyon geçirdiklerini düşünerek Kovid-19'u yendiklerini anlatan Albayrak, şöyle konuştu: "Babamın ve annemin testi pozitif çıktığında 1-2 gün ağrıları oldu. Babam 'sırtım ağrıyor, ben de üşütme var' dedi. İlaç ve iğne yazdılar. Onlarda da bizde de bir sorun çıkmadı. Evde kalarak tedavimizi olduk. Babam ve anneme yaşlı oldukları ve kulakları duymadığı için koronavirüs olduklarını söylemedik. Doktora da bu konuda ricada bulunduk. Bir şey demediler ancak verdikleri ilaç ve iğneleri eksiksiz kullanmalarını istediler. 'Şikayetleri olursa haber verirsiniz' dediler, 10 gün içinde acillik bir durumları olmadı."
Albayrak, Mucur Toplum Sağlığı Merkezi'nin anne babasıyla yakından ilgilendiğini ve sıkı bir şekilde takip ettiklerini, tedavi sürecindeki özverileri sayesinde de kendisi, eşi, annesi ve babasının Covid-19 hastalığından kurtulduğunu dile getirdi.
Kulakları duymamasına rağmen esprileriyle etrafına neşe katan 96 yaşındaki Hayri Albayrak da hayatında bir defa doktora gittiğini, sağlığını az ve öz yemeye, yemek seçmemeye borçlu olduğunu ifade etti.
Fatma Albayrak da Covid-19 salgınının sona ermesi için sürekli dua ettiğini söyledi.
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