Asırlık bayram geleneği

AA

Ramazan Bayramı dolayısıyla belde sakinleri, meydanda toplanan çocuklarla tek tek bayramlaşarak onlara şeker ve harçlık veriyor.



Ellerindeki poşetlerle meydanda uzun sıra oluşturan çocuklar, büyüklerinden şeker ve harçlık almanın sevincini yaşıyor. Çocuklara şeker dağıttıktan sonra belde sakinleri birbirleriyle de bayramlaşarak geleneklerini yaşatıyor.

Kocaaliler Belde Belediye Başkanı Selahattin Gökçe, yaptığı konuşmada, bayramlaşma geleneklerinin bir asra dayandığını söyledi. Belde sakinlerinin birbirleriyle ve çocuklarla buluşarak bayram sevincini yaşadıklarını belirten Gökçe, "Bayramlaşma gelenekleri birlik ve berberliği güçlendiriyor. Beldemizde küçüklerin aksine büyüklerimiz çocukların yanına giderek, onları sevindiriyor. Geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Ayrıca belediyede de bayramlaşma programı düzenleyen Gökçe, muhtarlar ve meclis üyeleriyle Kıbrıs Gazisi Mustafa Öztürk'ü ziyaret ederek hediye verdi.